ОК "Юг": ВСУ "посадили" российский вертолет

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Новогригоровки Николаевской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52".

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Детали: Потери врага составляют:

86 россиян

4 танки

12 единиц автобронетехники

4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"

3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"

станцию связи

противотанковый ракетный комплекс.

Также уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10" в районе Высокополья. Во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Кроме того, ликвидировано четыре склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

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Наша авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций РЭБ и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.