ОК "Юг": ВСУ "посадили" российский вертолет
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Новогригоровки Николаевской области.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52".
Детали: Потери врага составляют:
- 86 россиян
- 4 танки
- 12 единиц автобронетехники
- 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"
- 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"
- станцию связи
- противотанковый ракетный комплекс.
Также уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10" в районе Высокополья. Во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Кроме того, ликвидировано четыре склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Наша авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.
Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций РЭБ и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.