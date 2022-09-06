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ОК "Юг": ВСУ "посадили" российский вертолет

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 02:41
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Новогригоровки Николаевской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В районе Новогригоровки, на Николаевщине, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52".

Детали: Потери врага составляют:

  • 86 россиян
  • 4 танки
  • 12 единиц автобронетехники
  • 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"
  • 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"
  • станцию связи
  • противотанковый ракетный комплекс.

Также уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10" в районе Высокополья. Во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Кроме того, ликвидировано четыре склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Наша авиация нанесла  18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций РЭБ и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

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Темы: войнаРосcия
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