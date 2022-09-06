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Кулеба: умиротворение Путина за счет Украины – это сделка с дьяволом

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 10:47

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто готов умиротворить Путина, сдав Украину, предлагают заключить сделку с дьяволом, которая не принесет мир.

Об этом министр во вторник написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе.

"Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", - убежден министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".

Премьер Британии Борис Джонсон, чьи полномочия подходят к концу, в прощальной речи заверил, что его преемница Лиз Трасс сделает все возможное, чтобы России не удался ее энергетический шантаж.

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Темы: ПутинУкраина
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