Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле отреагировали на победу Трасс: Ждать позитива не приходится

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 10:50
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Россия не исключает ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе".

Детали: На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь Путина ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость" "иррациональных" шагов Великобритании.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", – подытожил Песков.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияВеликобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Росcия
Россия покупает артиллерийские снаряды у КНДР – разведка США
В правительстве РФ рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка
Потери России в войне против Украины перевалили за 50 тысяч вояк
Последние новости
01:09
Харьков: Был ракетный удар от россиян, загорелось здание
00:45
Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад
00:01
"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ
23:52
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
23:35
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
23:07
Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard
22:52
Экономические новости 6 сентября: МАГАТЭ о военных РФ на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине
22:48
Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину
22:41
НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов гривень для правительства
Все новости...