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В Кремле отреагировали на победу Трасс: Ждать позитива не приходится

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 10:50
В Кремле отреагировали на победу Трасс: Ждать позитива не приходится
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Россия не исключает ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе".

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Детали: На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь Путина ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость" "иррациональных" шагов Великобритании.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", – подытожил Песков.

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Темы: РосcияВеликобритания
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