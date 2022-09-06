В Кремле отреагировали на победу Трасс: Ждать позитива не приходится

Россия не исключает ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе".

Детали: На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь Путина ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость" "иррациональных" шагов Великобритании.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", – подытожил Песков.

Предыстория:

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.