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Эрдоган об энергокризисе: Европа пожинает то, что посеяла

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 11:58

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе.

Это следует из его заявления, сделанного перед началом балканского тура турецкого президента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haber Global.

"У нас нет проблем с природным газом. Европа действительно пожинает то, что посеяла. Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что "нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе, и я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы". "У нас такой проблемы нет", – отметил президент Турции.

Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".

Премьер Британии Борис Джонсон, чьи полномочия подходят к концу, в прощальной речи заверил, что его преемница Лиз Трасс сделает все возможное, чтобы России не удался ее энергетический шантаж.

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Темы: ЭрдоганТурцияЕСРосcия
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