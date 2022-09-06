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Премьер Польши назвал недостаточной финансовую помощь ЕС для Украины

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 12:23

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию выплатить Украине обещанные 9 млрд евро, заявив, что помощь ЕС недостаточна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Когда Моравецкого спросили об оценке усилий ЕС по финансовой помощи Украине и поставкам оборудования, он сказал: "Я считаю это состояние финансовых обязательств Европейской комиссии, безусловно, недостаточным", – ответил он.

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По его словам, план России в условиях несостоятельности нанести Украине военное поражение может включать попытки "заморить Украину голодом".

"Это может быть следующий план Путина. Поэтому я призываю – я говорил об этом с Урсулой фон дер Ляйен в Копенгагене и несколькими днями раньше – чтобы Евросоюз как можно быстрее передал Украине обещанные 9 миллиардов евро, потому что действовать надо вопреки намерениям Путина, Кремля и Москвы, а не в той линии, которую Москва, вероятно, сейчас выработала себе в качестве очередной линии атаки на Украину – линии дестабилизации Евросоюза", – сказал он.

Премьер также предупредил Еврокомиссию, чтобы она "не попала в игру Путина, игру Москвы, потому что это был другой способ лишения Украины суверенитета". "Мы не можем с этим согласиться", – подчеркнул он.

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Он отметил, что каждые несколько дней общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. "Вероятно, я в ближайшее время поеду в Украину", – добавил Моравецкий.

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России в этой стране. В конце мая лидеры ЕС одобрили выделение украинскому правительству 9 млрд евро для покрытия, как сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, немедленных наличных потребностей страны, чтобы страна могла функционировать в то время, когда идет отпор российской агрессии.

Ранее сообщалось, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

5 млрд евро, о которых государства-члены договорились на рабочем уровне 2 сентября, являются частью макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро, о которой Еврокомиссия объявила в мае.

Темы: ПольшаденьгиэкономикаЕС
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