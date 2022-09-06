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Судьбу памятника Екатерине II в Одессе решили обсудить с одесситами

Елена РощинаВторник, 6 сентября 2022, 14:04
Памятник “Основателям Одессы”, фото Александра Вельможко, “Думская”

Одесские власти планируют обсудить судьбу памятника "Основателям Одессы", ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью города: сначала провести интернет-конференцию, а затем – электронный опрос одесситов.

Источник: официальный сайт города Одесса

Детали: 19 сентября 2022 года в 12:00 состоится общественное обсуждение в форме интернет-конференции по вопросу решения судьбы памятника "Основателям Одессы", который расположен на Екатерининской площади в Одессе.

Уполномоченным лицом по проведению указанных обсуждений определено Управление по вопросам объектов культурного наследия Одесского городского совета.

С учетом предложений, полученных по результатам общественного обсуждения, с 20 сентября по 20 октября включительно будут проводить электронный опрос территориальной общины Одессы по данному вопросу с использованием вебпортала "Социально активный гражданин" Одесского городского совета citizen.omr.gov.ua.

Предыстория:

  • Летом были зарегистрированы две петиции по поводу памятника "Основателям Одессы", больше известного как памятник Екатерине II. В одной предлагался просто его снос. Автор другой петиции предлагал поставить на его месте скульптуру порно-актера Билли Геррингтона.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказался за демонтаж памятника Екатерине II, но решению министерства должно предшествовать обращению одесских депутатов.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов в августе заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.
  • 2 сентября Одесса отметила День города.

Справка: Днем рождения Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II приказала ремонтировать торговую и военную гавани, хотя такое название города впервые датируется январем 1795 года.

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Темы: Одессаисториядерусификация
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