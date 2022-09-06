Позитивное восприятие ЕС - самое высокое за 13 лет, несмотря на экономические трудности

Стремительный рост цен и напряженная геополитическая ситуация возглавляют список проблем, которые европейцы считают самыми большими вызовами для ЕС; при этом позитивное восприятие ЕС достигло максимума с 2009 года.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения Eurobarometer, которое проводилось в июне-июле 2022 года.

34% видят наибольшей актуальной проблемой для ЕС рост стоимости жизни, 28% – ситуацию с энергоресурсами, 28% – текущую геополитическую ситуацию.

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51% считают, что ситуация в экономике ЕС сейчас плохая, а об экономике собственной страны такого мнения 64%, и более половины убеждены, что дальше ситуация ухудшится.

62% респондентов ответили, что ощутили влияние войны в Украине на собственном финансовом положении.

При этом, абсолютное большинство выступают за поддержку Украины, в том числе оружием и санкциями, и за уменьшение зависимости от российского газа.

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65% респондентов оптимистично воспринимают будущее ЕС, что на 3% больше, чем в январе-феврале 2022 года.

Положительное восприятие Евросоюза составляет 47% и достигло наивысшего уровня с осени 2009 года (нейтрально ЕС воспринимают 36%, отрицательно – 16%). 49% респондентов более склонны доверять европейским институтам, 34% – национальным правительствам.

Поддержка евро как общей валюты достигла исторического максимума: 80% респондентов в еврозоне и 72% в ЕС в целом поддерживают общее экономическое пространство и единую валюту.

Летний опрос "Евробарометра" проводился методом личного опроса или онлайн-опроса с 17 июня по 17 июля 2022 года. Всего опросили 26,5 тысячи человек во всех странах-членах ЕС.