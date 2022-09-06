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Еврокомиссия предложила полностью приостановить Соглашение об упрощении визового режима с РФ

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 16:50
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Европейская комиссия официально выступила с предложением полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

Предложение приостановить действие соглашения положит конец всем упрощениям для граждан России, которые обращаются за краткосрочной визой в Шенгенскую зону. Вместо этого будут применяться общие правила Визового кодекса.

На практике для российских заявителей это означает:

Более высокий визовый сбор: он увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей.

Увеличенное время рассмотрения: стандартный конечный срок принятия консульствами решения по визовым заявкам увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дополнительное рассмотрение заявки.

Более ограничительные правила в отношении многоразовых виз: заявители не будут иметь легкого доступа к визам, действительным для многократных въездов в Шенгенскую зону.

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Более длинный перечень подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный перечень подтверждающих документов при подаче заявления на получение визы.

"Такая страна, как Россия, ведущая захватническую войну, не должна претендовать на упрощение визового режима, пока она продолжает проводить свою деструктивную внешнюю политику и военную агрессию по отношению к Украине, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - говорится в заявлении. .

В Еврокомиссии добавили, что ЕС будет оставаться открытым для определенных категорий заявителей на визу, путешествующих с основными целями, в том числе членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Теперь Совету ЕС предстоит рассмотреть и принять предложение о приостановлении соглашения. После принятия решения вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС. Россия будет уведомлена о решении о приостановлении не позднее чем за 48 часов до его вступления в силу.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

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Темы: ЕврокомиссиявизыРосcиявойна
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