Рада запретила трансляцию своих заседаний на время военного положения телеканалом "Рада"

Верховная Рада приняла постановление №7739, согласно которому на время военного положения телеканал "Рада" не будет транслировать заседание парламента, решение поддержал 241 народный избранник.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Постановление №7739 о работе телеканала "Рада" в военное время поддержали. Так что заседания ВРУ не будут транслироваться телеканалом "Рада" в прямом эфире, но сам телеканал и дальше будет принимать участие в национальном телемарафоне".

Детали: В пояснительной записке к постановлению говорится, что его принятие отвечает интересам национальной безопасности.

Авторы документа убеждены, что реализация положений документа "обеспечит усиление информационной политики государства во время героической борьбы украинского народа против российской военной агрессии".