Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что во время заседания с силовиками и членами правительства Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта.

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Дословно: "В частности, Силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника.

По информации главнокомандующего ВСУ, на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек.

Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ".

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