Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 00:01
Шахтер разгромил немецкий Лейпциг в первом туре группового этапа ЛЧ
Twitter ФК "Шахтар"

Украинский футбольный клуб "Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1.

Источник: Twitter ФК "Шахтер"

Детали: Уже на старте поединка "Шахтер" оказался впереди.

Реклама:

На 57-й минуте "Лейпциг" сравнял счет, однако только через две минуты "горняки" снова вышли вперед.

Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе "Шахтера", удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.

Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полный разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

ВИДЕО ДНЯ

Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с "Селтиком". Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.

Темы: Шахтерфутболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Шахтер
Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
В драматической серии пенальти "Шахтер" обыграл "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: