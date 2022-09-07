"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ

Украинский футбольный клуб "Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1.

Источник: Twitter ФК "Шахтер"

Детали: Уже на старте поединка "Шахтер" оказался впереди.

На 57-й минуте "Лейпциг" сравнял счет, однако только через две минуты "горняки" снова вышли вперед.

Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе "Шахтера", удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.

Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полный разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с "Селтиком". Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.