"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ
Украинский футбольный клуб "Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1.
Источник: Twitter ФК "Шахтер"
Детали: Уже на старте поединка "Шахтер" оказался впереди.
На 57-й минуте "Лейпциг" сравнял счет, однако только через две минуты "горняки" снова вышли вперед.
Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе "Шахтера", удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.
Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полный разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.
💙💛 ДЛЯ ТЕБЕ, УКРАЇНО! 🇺🇦
⚒ Починаємо груповий етап @ChampionsLeague із ВЕЛИКОЇ перемоги! ⭐️
Наступний матч ЛЧ – із «Селтіком» у Варшаві 14 вересня. Квитки ще в продажу: https://t.co/iiAabknWEj.#ЛейпцигШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/QlPZa195or— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) September 6, 2022ВИДЕО ДНЯ
Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с "Селтиком". Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.