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Белый дом: У нас нет подтверждений о покупке оружия Россией у КНДР

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 02:47
ФОТО: GETTY

Потенциальная закупка оружия Россией у Северной Кореи может включать миллионы единиц боеприпасов, но нет никаких признаков того, что соглашение было заключено.

Источник: представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби и заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель, которых цитируют Reuters, ABC и Bloomberg

Детали:  Кирби сказал, что у Белого дома нет "свидетельств того, что покупка действительно состоялась", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя.  

Прямая речь Кирби: "Он (президент РФ Владимир Путин – Ред.) покупал дроны в Иране. Теперь он собирается покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее. Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает вследствие этой войны, и степень отчаяния, с которым он обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея".

Детали: Ведант Патель сказал, что решение купить боеприпасы указывает на то, что Россия "продолжает страдать от острой нехватки поставок в Украину, частично из-за экспортного контроля и санкций".

Напомним:

  • По данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности в Северной Корее.
  • Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.
  • О закупке боеприпасов у КНДР стало известно через несколько дней после того, как Россия получила первые партии беспилотников иранского производства. И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций, а это означает, что ни одной из стран нечего терять, заключая соглашения с Россией.

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Темы: СШАРосcияКНДРоружие
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