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Сводка Генштаба: Потери личного состава в задействованных Россией ЧВК превысили 40%

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 07:27
Сводка Генштаба: Потери личного состава в задействованных Россией ЧВК превысили 40%
ФОТО: GETTY

Отдельные подразделения ЧВК, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести".

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Детали: За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Относительно других направлений:

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  • на Северском направлении были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области;
  • на Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Руськая и Черкасская Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки;
  • на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;
  • на Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спирного, Веселого и Григорьевки;
  • на Бахмутском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияние испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки;
  • на Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Вильне Поле и Шевченко;
  • на Южнобужском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку БпЛА, совершив 34 вылета.

ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

Наша авиация нанесла 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Как отмечается, "нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов".

Темы: Генштабвойна
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