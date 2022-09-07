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В Мариуполе ночью гремели взрывы и был "дружеский огонь" – советник мэра

Елена РощинаСреда, 7 сентября 2022, 10:01
В Мариуполе ночью гремели взрывы и был дружеский огонь – советник мэра
Военная техника в Мариуполе, фото из Telegram Андрющенко Time

В оккупированном Мариуполе в ночь на 7 сентября произошла стрельба, гражданский автомобиль российских военных попал под огонь своих же "товарищей" по службе, кроме того были слышны взрывы.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Очередная стрельба в городе. Ночью – автоматные и пулеметные очереди. Последствия веры в собственные сплетни о въехавших в город многочисленных ДРГ Украины. На самом деле, под "дружественный огонь" попал гражданский автомобиль российских военных, изменивший номера на украинские. К сожалению, без потерь. Но тенденция нам нравится".

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Детали: Кроме того, около 22:47, было два громких взрыва в районе выезда на с. Никольское. Паблики оккупантов убеждают в работе ПВО и сбитом БПЛА, но, по данным Андрющенко, "подтверждения работы ПВО нет".

По словам советника мэра, усиленным передвижением военной техники россияне подвергают мариупольцев опасности.

Андрющенко отметил, что вечером 6 сентября в городе было зафиксировано очередное движение техники: "САУ Гиацинт по пр. Металлургов в сторону Бердянска. Новые отметки на технике".

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Темы: МариупольоккупациявойнаДонецкая область
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