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Жителей Балаклеи просят не публиковать информацию о перемещении ВСУ

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 10:41
Балаклея на Харьковщине, фото из местного издания Объектив

Балаклейский городской совет просит местных жителей не распространять информацию о перемещении украинских военных и ждать официального подтверждения освобождения некоторых населенных пунктов Харьковщины.

Источник: пресс-служба Балаклейского городского совета

Дословно: "Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения.

Понимаем эмоции каждого сейчас, однако старайтесь соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск"

Детали: В горсовете напомнили, что о перемещении оккупантов и техники врага можно сообщить через чат-бот @evorog_bot. 

Предыстория: Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ 6 сентября провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи, которая, вероятно, отбросила россиян на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклея.

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Темы: Харьковская областьвойна
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