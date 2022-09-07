Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителей Балаклеи просят не публиковать информацию о перемещении ВСУ

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 10:41
Жителей Балаклеи просят не публиковать информацию о перемещении ВСУ
Балаклея на Харьковщине, фото из местного издания Объектив

Балаклейский городской совет просит местных жителей не распространять информацию о перемещении украинских военных и ждать официального подтверждения освобождения некоторых населенных пунктов Харьковщины.

Источник: пресс-служба Балаклейского городского совета

Дословно: "Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения.

Реклама:

Понимаем эмоции каждого сейчас, однако старайтесь соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск"

Детали: В горсовете напомнили, что о перемещении оккупантов и техники врага можно сообщить через чат-бот @evorog_bot. 

Предыстория: Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ 6 сентября провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи, которая, вероятно, отбросила россиян на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклея.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: