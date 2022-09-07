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Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для России

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 11:56
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам с призывом поддержать создание трибунала по делу о преступлении агрессии против украинского государства.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно".

Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Преступление – у всех на виду. Справедливость должна быть достигнута".

Что предшествовало: Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что "военный ответ России на потенциальные угрозы, исходящие из Украины, был выбран сознательно".

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Темы: войнаРосcияМИД
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