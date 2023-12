Украинский народ и Зеленского номинировали на премию Европарламента

Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, выдвинула украинский народ и президента Украины Владимира Зеленского на премию Сахарова в этом году за свободу мысли.

Об этом в среду сообщила пресс-служба ЕНП, пишет "Европейская правда".

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить нынешнюю премию Сахарова за свободу мысли. Они каждый день продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европейском парламенте", – сказала член Европарламента Раса Юкнявичене, вице-председатель группы ЕНП по иностранным делам.

