В Украину направляются 105-мм гаубицы из Литвы

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы.

Об этом сообщило министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину", - говорится в сообщении литовского министерства в Twitter.

В Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому "нельзя делать паузы".

