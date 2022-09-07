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В Украину направляются 105-мм гаубицы из Литвы

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 13:42

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы.

Об этом сообщило министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину", - говорится в сообщении литовского министерства в Twitter.

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В Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому "нельзя делать паузы".

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20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине – 29-го и 30-го по счету.

В августе Литва решила начать проведение пяти учебных курсов для украинских военных.

Темы: оружиеУкраина
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