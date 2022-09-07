Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Среда, 7 сентября 2022, 13:48
Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – говорится в сообщении фон дер Ляйен в Twitter.
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По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
Предложение комиссии должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего комиссия сможет перевести Украине средства.