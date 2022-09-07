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Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 13:48

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – говорится в сообщении фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Предложение комиссии должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего комиссия сможет перевести Украине средства.

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Темы: Европаденьги
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