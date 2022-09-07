В Беларуси на несколько часов задерживали временную поверенную в делах ЕС – СМИ

В Минске на несколько часов задержали временную поверенную по делам ЕС Эвелину Шульц после того, как она присутствовала на судебном процессе над политзаключенными.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает белорусская служба Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

Задержание произошло после судебного процесса по так называемому "делу анархистов" и правозащитников, а всего задержали по меньшей мере 13 человек.

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Сообщается, что дипломатку в течение двух часов держали в отделении. На суде присутствовали и другие дипломаты, их не задерживали.