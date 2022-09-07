Морпехи уничтожили российскую гаубицу "Мста-С" и 7 оккупантов
Среда, 7 сентября 2022, 15:44
Украинские морские пехотинцы 6 сентября уничтожили самоходную российскую гаубицу "Мста-С" и 7 захватчиков.
Источник: Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook
Дословно ВМС ВСУ: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются".
Реклама:
Детали: Сообщается, что 6 сентября морпехи мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта на Донецком и Херсонском направлениях.
September 7, 2022
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 7 сентября украинские воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".