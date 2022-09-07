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Морпехи уничтожили российскую гаубицу "Мста-С" и 7 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 15:44
Скриншот из видео

Украинские морские пехотинцы 6 сентября уничтожили самоходную российскую гаубицу "Мста-С" и 7 захватчиков.

Источник: Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются".

Детали: Сообщается, что 6 сентября морпехи мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта на Донецком и Херсонском направлениях.

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Темы: Вооруженные силывойна
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