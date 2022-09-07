Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях
Среда, 7 сентября 2022, 18:55
Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины в Херсонской и Черниговской областях.
Источник: указы президента
Детали: В частности, президент назначил Борисевича Артема Сергеевича начальником управления СБУ в Херсонской области.
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Новым главой СБУ на Черниговщине стал Лях Алексей Анатольевич.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Евгения Нетужилова.