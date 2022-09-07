Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 18:55

Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины в Херсонской и Черниговской областях.

Источник: указы президента

Детали: В частности, президент назначил Борисевича Артема Сергеевича начальником управления СБУ в Херсонской области.

Новым главой СБУ на Черниговщине стал Лях Алексей Анатольевич.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Евгения Нетужилова.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУЗеленскийуказы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW сообщил, какое количество территории заняли ВСУ в Харьковской области

ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"

Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар

Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных

видеоСНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

СБУ
Зеленский лишил гражданства 4 контрабандистов: имеют российские и румынские паспорта
Контрабандисты обходили санкции через таможню, четырех хотят лишить гражданства - СБУ
Верховный Суд окончательно запретил партию Шария
Последние новости
08:28
Христя Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ
08:18
По Харькову нанесли 5 ракетных ударов за сутки, в области пострадали 8 гражданских
07:45
"Мелитополь сегодня еще более украинский, чем был когда-либо" – мэр
07:12
ВСУ отбили атаки в районе девяти населенных пунктов – сводка
06:35
ISW сообщил, какое количество территории заняли ВСУ в Харьковской области
05:37
Чиновники администрации Путина контролируют фильтрационные операции в Украине – США в ООН
04:55
Пентагон перестал принимать истребители F-35 из-за китайской детали в двигателе
04:20
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:22
Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого
02:48
Враг открывал минометный огонь по общине Сумской области, 17 прилетов
Все новости...