Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 18:55
Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины в Херсонской и Черниговской областях.

Источник: указы президента

Детали: В частности, президент назначил Борисевича Артема Сергеевича начальником управления СБУ в Херсонской области.

Реклама:

Новым главой СБУ на Черниговщине стал Лях Алексей Анатольевич.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Евгения Нетужилова.

Темы: СБУЗеленскийуказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
СБУ
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: