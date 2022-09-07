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Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки "Газпрома", несмотря на санкции ЕС

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 19:48

Правительство Нидерландов заявило, что разрешит нескольким городам, включая Гаагу, продолжать использовать контракты на поставку газа с немецкой дочерней компанией "Газпрома" как минимум до 1 января.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В письме в парламент министр энергетики Роб Йеттен заявил, что правительство Нидерландов считает, что дочерняя компания подлежит европейским санкциям в отношении России, но требует разъяснений от Европейской комиссии.

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В письме он назвал компанию, ранее известную как "Gazprom Germania", "SEFE Energy Ltd" и сказал, что она "принадлежит России".

"Учитывая, что правительство Германии имеет полный контроль над SEFE, но еще не приобрело права собственности на еt акции, SEFE подпадает под режим санкций", — написал Qеттен.

Энергетический регулятор Германии заявил в апреле, что вводит временную администрацию в "Gazprom Germania" - компанию по торговле, хранению и передаче газа — в интересах Германии и Европы и в июне переименовал ее в "Securing Energy for Europe GmbH".

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Ранее Йеттен сообщил 120 голландским муниципалитетам и другим общественным организациям, что их контракты с компанией должны быть расторгнуты до 10 октября в соответствии с европейскими санкционными правилами для контрактов, открытых для  торгов.

Большинство крупных городов Нидерландов, которые имели сделки с "Газпромом", включая Утрехт, уже заключили новые соглашения о покупке газа. Но Гаага возразила, что не смогла найти альтернативу к установленному сроку, и потребовала исключения.

Темы: НидерландыГазпромгазсанкции
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