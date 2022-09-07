Качиньский: У Польши есть только два союзника – Украина и Британия

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша может ориентироваться только на двух союзников – Украину и Великобританию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление Качиньский сделал на экономическом форуме в польском городе Карпач.

"Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А наш второй союзник – это Англия", – заявил он.

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По словам Качиньского, в новое время "Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной".

Вместе с тем, лидер ПиС подверг критике Европейский Союз, назвав его политику "неоимперской".

"Когда-то у нас был выбор между Россией и ЕС. Мы сделали этот выбор, поскольку не хотели возвращения в ту жизнь, которую имели раньше, этот выбор был очевиден. Да, ЕС действительно помог нам, в частности с сельским хозяйством, селами и безработицей", – сказал Качиньский.

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"Но сейчас мы видим совсем другую политику ЕС. Новая политика ЕС базируется на принципе: кто сильнее – тот прав. И эта политика неоимперская", – добавил он.

Ранее ушедший с должности вице-премьера Польши Ярослав Качиньский не менее критически отзывался о Европейском Союзе.

Так, в декабре 2021 года он заявил, что Германия пытается превратить ЕС в "германский четвертый рейх". А обосновывая отказ ввести евро, говорил, что это "означало бы радикальное обнищание поляков, большое их ограбление".

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