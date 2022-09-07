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В Кременчуге и Запорожье работала ПВО, в оккупированном Мелитополе слышны взрывы

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 22:29
В Кременчуге и Запорожье работала ПВО, в оккупированном Мелитополе слышны взрывы
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

Вечером 7 сентября после воздушной тревоги местные власти сообщили, что в Запорожской области и в Кременчугском районе работала противовоздушная оборона, а вот в оккупированном Мелитополе раздались взрывы.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, мэр Мелитополя Иван Федоров, глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Лунина: "Звуки взрывов, которые слышно было в Кременчугском районе, – это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях".

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Прямая речь Старуха: "Громкий звук, который был недавно слышен в областном центре - это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского "прилета".

Прямая речь Федорова: "Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя. Слышны взрывы в юго-восточных районах города. Уточняем детали".

Темы: МелитопольЗапорожьеКременчугвоздушная тревога
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