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Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 23:57
Еленовка, колония после пожара, фото с CNN

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.

"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила представитель ООН.

Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию "за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии" и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

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В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

В августе Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. В нее вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

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Темы: АзовпленныеубийствоМариуполь
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