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Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 23:57
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных
Еленовка, колония после пожара, фото с CNN

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.

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"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила представитель ООН.

Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию "за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии" и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

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Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

В августе Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. В нее вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

Темы: АзовпленныеубийствоМариуполь
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