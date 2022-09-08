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Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 01:25
Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины
фото: ЕП

С авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос в Мадриде во вторник вылетел самолет военно-воздушных сил Испании Т-23, который доставит в Украину боеприпасы для крупнокалиберной полевой артиллерии.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в офисе премьер-министра Испании.

Отмечается, что это уже пятый рейс с военной помощью для Украины, отправляющийся из Испании. Предыдущие четыре на прошлой неделе были отправлены с авиабазы ​​Рота в городе Кадис.

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Общий объем военного груза, отправленного из Испании в Украину, составляет 75 паллет крупнокалиберной амуниции.

Как сообщила во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес, по просьбе украинского коллеги Алексея Резникова, высказанного во время встречи в Праге, Мадрид присылает Киеву грузовик с медицинским оборудованием, а также двадцать грузов зимней формы и материалов (из них половина уже прибыла, дороге).

Ранее сообщалось, что Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

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Груз военной помощи включал около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро. И бронированные авто, и боеприпасы уже располагают украинскими властями.

Темы: Испанияоружиевойна
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