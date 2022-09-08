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ВСУ отбили атаки в районе девяти населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 07:12
ВСУ отбили атаки в районе девяти населенных пунктов – сводка
фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.

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В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.

На других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам, а именно:

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  • на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;
  • на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Руськие Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа;
  • на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;
  • на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;
  • на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского;
  • на Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка;
  • на Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

В штабе также сообщают, что вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточениям личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководно Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. ВСУ успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия украинских наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

Темы: Вооруженные силывойна
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