Беларусь начала военные учения по "освобождению захваченных территорий"

В Беларуси начались командно-штабные учения вооруженных сил страны, посвященные "освобождению территории, временно захваченной противником".

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Дословно: "Учение позволит на практике отработать ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, возобновление контроля за государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений, авиационную поддержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НВФ".

Детали: Учения пройдут на полигоне Брестской и участках местности в Минской и Витебской областях, и продлятся до 14 сентября.

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