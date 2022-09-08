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Беларусь начала военные учения по "освобождению захваченных территорий"

Станислав ПогориловЧетверг, 8 сентября 2022, 09:14
Фото: "Белта"

В Беларуси начались командно-штабные учения вооруженных сил страны, посвященные "освобождению территории, временно захваченной противником".

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Дословно: "Учение позволит на практике отработать ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, возобновление контроля за государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений, авиационную поддержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НВФ".

Детали: Учения пройдут на полигоне Брестской и участках местности в Минской и Витебской областях, и продлятся до 14 сентября.

Что предшествовало:

  • 1 сентября украинская разведка сообщала, что учения будут проходить с участием российских военных и стран-членов ОДКБ.
  • В середине августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убеждал, что военных угроз для Украины со стороны Беларуси кроме существующих сегодня нет.

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Темы: БеларусьУкраинавойна
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