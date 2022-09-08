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Из-под завалов многоэтажки в Славянске извлекли тела троих погибших

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 11:18
Из-под завалов многоэтажки в Славянске извлекли тела троих погибших
разрушение многоэтажки в Славянске. фото с FB Ляха

Из-под завалов жилого многоэтажного дома в Славянске Донецкой области, разрушенного вражеским обстрелом 7 сентября, извлекли тела троих погибших.

Источник: глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь: "Из-под завалов дома на улице Торской извлекли тела всех трех погибших - двух мужчин и женщину. Берегите себя".

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Детали: По словам Ляха, ночь на 8 сентября в городе прошла спокойно.

Что предшествовало: В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области подвергся очередному вражескому удару. Разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка.

На месте работали полицейские и спасатели, расчищающие завалы дома.

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Сообщалось, что под завалами находятся три человека. В 14:00 на месте разбора завала спасатели обнаружили тело мужчины.

Темы: Донецкая областьвойна
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