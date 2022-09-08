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Спецслужбы РФ создали фейковый сайт Зеленского для немцев – ОП

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 11:30
Спецслужбы РФ создали фейковый сайт Зеленского для немцев – ОП
Фото с Facebook ОП

Российские спецслужбы создали для немецкой аудитории фейковый сайт Владимира Зеленского, чтобы дискредитировать президента Украины.

Источник: пресс-центр Офиса президента со ссылкой на данные украинской разведки

Детали: По информации Главного управления разведки, спецслужбы РФ создали фейковый интернет-портал для дискредитации Зеленского в странах Западной Европы. В частности, 7 сентября появился сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.

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В ОП отмечают, что на официальных ресурсах Офиса Президента нет никакой информации об этом сайте. Кроме того, портал создан для присвоения средств под видом фонда помощи Украине.

Дословно ОП: "Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и принимать во внимание информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства".

Напомним: В августе разведка сообщила, что российские спецслужбы создали фейковый сайт так называемого "Фонда Зеленского" и подготовили широкую медийную кампанию для дискредитации президента Украины.

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Темы: ЗеленскийОфис президентапрезидентГермания
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