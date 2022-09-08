Пулеметчики оккупантов Луганщины получили 10 и 15 лет тюрьмы

Реальные сроки заключения получили двое боевиков террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений на восточном направлении. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 10 лет соответственно".

Детали: По данным следствия, одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора "мобилизованных" на временно оккупированной территории региона.

Там его назначили пулеметчиком так называемого "6 казачьего полка народной милиции ЛНР".

В мае 2022 года он был взят в плен вблизи поселка Катериновка Попаснянского района.

В ходе следственных действий злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина России. Однако сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по трем статьям Уголовного кодекса.

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Еще одним предателем оказался ранее осужденный за наркопреступления житель Луганщины. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

С начала полномасштабной агрессии его назначили пулеметчиком в составе "2-го армейского корпуса" оккупационных группировок РФ. Там он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Затем он участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Находясь в окрестностях Северодонецка, злоумышленник получил ранение при обстреле многоэтажек российскими танками и некоторое время находился в "тылу".

Впоследствии он снова вернулся на передовую. Однако в августе предатель был взят в плен вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.