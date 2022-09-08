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Пулеметчики оккупантов Луганщины получили 10 и 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 11:58
Пулеметчики оккупантов Луганщины получили 10 и 15 лет тюрьмы
фото "Радио Свобода"

Реальные сроки заключения получили двое боевиков террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений на восточном направлении. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 10 лет соответственно".

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Детали: По данным следствия, одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора "мобилизованных" на временно оккупированной территории региона.

Там его назначили пулеметчиком так называемого "6 казачьего полка народной милиции ЛНР".

В мае 2022 года он был взят в плен вблизи поселка Катериновка Попаснянского района.

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В ходе следственных действий злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина России. Однако сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по трем статьям Уголовного кодекса.

Еще одним предателем оказался ранее осужденный за наркопреступления житель Луганщины. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

С начала полномасштабной агрессии его назначили пулеметчиком в составе "2-го армейского корпуса" оккупационных группировок РФ. Там он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Затем он участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Находясь в окрестностях Северодонецка, злоумышленник получил ранение при обстреле многоэтажек российскими танками и некоторое время находился в "тылу".

Впоследствии он снова вернулся на передовую. Однако в августе предатель был взят в плен вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУвойна
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