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"Вернись живым" впервые купил 11 бронированных машин для ВСУ

Ирина БалачукЧетверг, 8 сентября 2022, 12:27
Вернись живым впервые купил 11 бронированных машин для ВСУ
Фото из Facebook Чмута

Фонд "Вернись живым" приобрел первые 11 специальных бронированных машин для ВСУ – их передадут 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которые защищали "Азовсталь" и активно участвуют в освобождении украинского юга.

Источник: глава фонда Тарас Чмут в Facebook

Прямая речь Чмута: "Наконец это произошло – Фонд "Вернись живым" реализовал первое соглашение на бронетехнику – 11 специальных бронированных машин LC-79 APC-SH Fighter-2. Закупка, которая началась еще в марте, и только с третьего соглашения была успешно реализована.

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Это следующий шаг в обеспеченные армии автотехникой – не только новыми пикапами, но и классом выше – легкими броневиками, а в перспективе – и полноценной бронетехникой".

Детали: По словам Чмута, стоимость закупки составила 2,321 млн. евро.

Он добавил, что LC-79 – это проверенная десятилетиями эксплуатации Toyota Land Cruider 79, забронированная в соответствии со 2-м уровнем STANAG 4569 стран НАТО.

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Машина держит бронебойные пули из АКМ и со стальным сердечником из пулемета. Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 м, а противоминная защита – подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса.

Чмут добавил, что машины доукомплектует штатными пулеметами 12,7/7,62-мм или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках.

Глава "Вернись живым" поблагодарил всех, кто помогал, и отметил, что в дальнейшем фонд планирует закупать больше бронетехники, больше оружия и технических средств для победы.

Темы: волонтерыВооруженные силыавтовойна
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