Садовой вступился за львовского волонтера, у которого были обыски

Мэр Львова Андрей Садовой, комментируя обыски у Святослава Литинского, опубликовал список принадлежащих россиянам львовских бизнесов и порекомендовал правоохранителям заняться прежде всего ими, а не волонтерами.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "На прошлой неделе судили Олеся Дзиндру. Сегодня пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас пол страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?

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Давайте выжигать врага с нашей земли, а не уничтожать институт волонтерства, который так важен для всех нас в это сложное время".

Детали: Садовой сообщил, что еще в конце апреля направил правоохранительным органам список из более чем 340 бизнесов во Львове, которые прямо или косвенно принадлежать россиянам. По его словам, количество граждан РФ, которых лишили заработка в Украине, кажется меньше количества волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Прямая речь: "Теперь уже публично добавляю один из списков владельцев российского бизнеса во Львове. Рекомендую правоохранительным органам заняться, прежде всего, ими".

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