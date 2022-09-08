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Садовой вступился за львовского волонтера, у которого были обыски

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 13:32
Садовой вступился за львовского волонтера, у которого были обыски
Святослав Литинский, фото с Facebook

Мэр Львова Андрей Садовой, комментируя обыски у Святослава Литинского, опубликовал список принадлежащих россиянам львовских бизнесов и порекомендовал правоохранителям заняться прежде всего ими, а не волонтерами.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "На прошлой неделе судили Олеся Дзиндру. Сегодня пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас пол страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?

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Давайте выжигать врага с нашей земли, а не уничтожать институт волонтерства, который так важен для всех нас в это сложное время".

Детали: Садовой сообщил, что еще в конце апреля направил правоохранительным органам список из более чем 340 бизнесов во Львове, которые прямо или косвенно принадлежать россиянам. По его словам, количество граждан РФ, которых лишили заработка в Украине, кажется меньше количества волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Прямая речь: "Теперь уже публично добавляю один из списков владельцев российского бизнеса во Львове. Рекомендую правоохранительным органам заняться, прежде всего, ими".

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Предыстория:

  • 8 сентября столичная полиция заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу волонтерства, в котором фигурируют три человека. По данным УП, обыск у львовского активиста Святослава Литинского – один из них.
  • В завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.
  • 31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

Темы: ЛьвовСадовыйобыскиволонтеры
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