Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 13:36
Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области
иллюстративное фото 36-й БРМП

Украинские минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага Херсонской области.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Дословно: "Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине.

Реклама:

Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: