Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области
Четверг, 8 сентября 2022, 13:36
Украинские минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага Херсонской области.
Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского
Дословно: "Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине.
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Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции".
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