Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 13:36
иллюстративное фото 36-й БРМП

Украинские минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага Херсонской области.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Дословно: "Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине.

Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Херсонская область
РФ обстреливает гражданские авто, приближающиеся к понтонным переправам – Маляр
Британская разведка об уничтоженной переправе в Дарьевке: Это был важный маршрут россиян
ВСУ хотят вернуть Херсонщину до конца года – CNN
Последние новости
02:34
ВСУ нанесли более 270 точных поражений с неба и земли по позициям врага – ОК "Юг"
01:50
Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"
01:04
Захватчики обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки
00:40
фотоРоссия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ДНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым
23:45
дополненоРоссияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
23:38
США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России
23:34
Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ
23:26
План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
23:18
В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России
23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
Все новости...