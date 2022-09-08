Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области

Украинские минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага Херсонской области.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Дословно: "Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине.

Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции".