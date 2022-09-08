Эрдоган согласился с Путиным, что зерно из Украины "уходит в богатые страны, а не в бедные"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опроверг МИД Украины.

Об этом Эрдоган заявил в четверг на пресс-конференции в Хорватии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

"К сожалению, зерно, поступающее в зерновых грузах, идет в богатые страны, а не в бедные", - заявил президент Эрдоган.

Реклама:

"Пока санкции против России продолжаются, г-на Путина беспокоит тот факт, что поставки зерна проходят в страны, которые вводят эти санкции", - добавил турецкий президент.

По его словам, он намерен обсудить эту тему с Путиным в Самарканде. "Мы надеемся, что мы начнем поставки из России", - добавил Эрдоган.

Выступая на Восточном экономическом форуме 7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам".

ВИДЕО ДНЯ

"80 судов – в самые бедные страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну что это такое?" – возмущался Путин.

Также он заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.