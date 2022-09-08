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РФ обстреливает гражданские авто, приближающиеся к понтонным переправам – Маляр

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 15:12
Российские войска в Херсоне, Фото:Stringer/Reuters

Российские захватчики обстреливают гражданские автомобили, приближающиеся к обустроенным ими понтонным переправам на Херсонщине.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 8 сентября

Прямая речь: "На этой неделе на территории Херсонщины противник ввел строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами, что усложняет для многих людей получение продовольствия лекарств и медицинской помощи. Нарушение требований оккупантов строго наказывается. 

В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к понтонным переправам".

Детали: Маляр добавила, что на оккупированных территориях россияне требуют донесения до школьников пропагандистских материалов, искажающих исторические события и распространяющих нарративы о "общем будущем" РФ и Украины.

Напомним:

  • В ОК Юг сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.
  • В Херсонской области оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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