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Благотворительная организация продала бронежилеты, купленные на пожертвования – ГБР

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 17:25
фото ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении и.о. председателя правления одной из благотворительных организаций, продавшей военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев.

Источник: Государственное бюро расследований, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину столичная благотворительная организация объявила сбор 1 млн. долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.

Но после ввоза на таможенную территорию Украины не менее 1 тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи председатель организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег.

Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. гривен военным перед тем, как были разоблачены".

 
фото ГБР

Детали: Руководитель организации подозревается в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

В ГБР отметили, что устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов.

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Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Следующий шаг".

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Темы: благотворительностьГБРвойна
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