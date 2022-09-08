Детей и внуков Елизаветы II созвали к ней после сообщений об ухудшении здоровья

Все дети королевы Великобритании Елизаветы II уже либо находятся в замке Балморал в Шотландии, либо направляются туда.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

У монарха четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Ее старший сын принц Чарльз едет в замок вместе с женой Камиллой. Принцесса Анна, второй ребенок и единственная дочь, по сообщениям, уже прибыла в замок.

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Принц Уильям, внук королевы, тоже находится в пути, но его жена Кейт Миддлтон остается в Виндзоре с детьми.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл тоже отправятся в Шотландию, сообщил пресс-секретарь пары.

Пара, живущая сейчас в США, в последние дни была в Британии. Сейчас они находятся в Германии, чтобы отметить год до проведения там Invictus Games – соревнований для раненых военных ветеранов.

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Как известно, 96-летняя Елизавета II находится под контролем врачей в шотландском замке Балморал из-за их беспокойства состоянием ее здоровья.

Во вторник королева встретилась с покинувшим свой пост премьер-министром Борисом Джонсоном, прежде чем назначить нового премьер-министра Лиз Трасс в Балморале. Впервые за свое правление она назначала главу правительства не в Букингемском дворце.