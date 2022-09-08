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Жителей оккупированных территорий призывают не давать свои личные данные россиянам

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 17:38

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий не передавать персональные данные оккупантам.

Источник: сайт ЦНС

Детали: Россияне продолжают под разными предлогами собирать персональные данные жителей временно оккупированных территорий.

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Подчеркивается, что паспортные данные жителей являются ценным ресурсом для врага, ведь позволяют оккупантам усилить контроль над местным населением и облегчает процесс раздачи паспортов и имитации легитимности "референдума".

Именно поэтому россияне активно блокируют украинские соцвыплаты, чтобы лишить жителей средств существования и сделать зависимыми от российской администрации.

В частности, 7 сентября в Мелитополе закрыли последнее отделение "ПриватБанка". Чтобы получить российскую помощь – надо передать врагу свои данные, или иметь российский паспорт.

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Жителей ТОТ предостерегают: любой оккупационный административный центр под разными предлогами собирает заявления с данными жителей, которые после внесения в базу выбрасывают на свалки. Потому что все эти бумажные заявления оккупантам действительно не нужны, им нужны только данные.

Также сбор данных проводится на улице полицейскими, которые останавливают людей для "проверок".

Центр национального сопротивления призывает по возможности избегать передачи данных.

Дословно: "Пытайтесь без необходимости не выходить из дома. Также не совершать административные действия по перерегистрации имущества или другие необязательные действия для которых необходимо обратиться к оккупационной "администрации"".

Темы: оккупация
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