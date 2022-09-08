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Жителей оккупированных территорий призывают не давать свои личные данные россиянам

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 17:38

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий не передавать персональные данные оккупантам.

Источник: сайт ЦНС

Детали: Россияне продолжают под разными предлогами собирать персональные данные жителей временно оккупированных территорий.

Подчеркивается, что паспортные данные жителей являются ценным ресурсом для врага, ведь позволяют оккупантам усилить контроль над местным населением и облегчает процесс раздачи паспортов и имитации легитимности "референдума".

Именно поэтому россияне активно блокируют украинские соцвыплаты, чтобы лишить жителей средств существования и сделать зависимыми от российской администрации.

В частности, 7 сентября в Мелитополе закрыли последнее отделение "ПриватБанка". Чтобы получить российскую помощь – надо передать врагу свои данные, или иметь российский паспорт.

Жителей ТОТ предостерегают: любой оккупационный административный центр под разными предлогами собирает заявления с данными жителей, которые после внесения в базу выбрасывают на свалки. Потому что все эти бумажные заявления оккупантам действительно не нужны, им нужны только данные.

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Также сбор данных проводится на улице полицейскими, которые останавливают людей для "проверок".

Центр национального сопротивления призывает по возможности избегать передачи данных.

Дословно: "Пытайтесь без необходимости не выходить из дома. Также не совершать административные действия по перерегистрации имущества или другие необязательные действия для которых необходимо обратиться к оккупационной "администрации"".

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Темы: оккупация
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