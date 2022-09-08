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Россияне в четверг нанесли 4 ракетных и 15 авиаударов, ВСУ отразили атаки – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 18:31
фото Генштаба ВСУ

В четверг российские войска нанесли по Украине 4 ракетных и 15 авиационных ударов, украинские военные успешно отразили атаки противника возле ряда населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: В течение текущих суток враг нанес:

  • 4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;
  • 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.

Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.

Противник продолжил огневое поражение по военным и гражданским объектам:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Большой Прикил и Проходы Сумской области;
  • на Харьковском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Перемога, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;
  • на Славянском направлении – Славянск, Вернополье, Долина, Краснополье и Новая Дмитровка;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спирное и Раздолевка;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и Веселое;
  • на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;
  • на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;
  • на Запорожском направлении – возле Новоандреевки, Новополя и Времовки;
  • на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленый Гай, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.

В Генштабе также сообщили, что в результате успешных действий партизанского движения, во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, вражеские подразделения испытывают существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

В целях противодействия утечке информации о перемещении оккупационных подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорные вооруженные силы РФ ужесточили фильтрационные меры.

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На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".

В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр".

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибривное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок украинских войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются.

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Темы: Генштабвойна
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