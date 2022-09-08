Оккупанты угрожают отобрать жилье украинцев, которые не вернутся до октября – Генштаб

Иллюстративная фотография: женщина в разрушенном Мариуполе в августе 2022 года, STRINGER/AFP via Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты угрожают "национализировать" жилье жителей оккупированных территорий Украины, если владельцы не вернутся до 1 октября.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября.

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В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать"".

Детали: В Генштабе также сообщили, что в результате успешных действий партизанского движения во взаимодействии с артиллерией Сил обороны вражеские подразделения имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

В целях противодействия утечке информации о перемещении оккупационных подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное в Херсонской области вооруженные силы РФ ужесточили фильтрационные меры.

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В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр".

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