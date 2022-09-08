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Активный сухопутный компонент россиян на фронте порядка 170 тысяч человек – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 8 сентября 2022, 18:45
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что по всей линии фронта постоянно действуют 110 батальонных тактических групп врага, также оккупанты могут мобилизовать 90 тысяч россиян.

Источник: подкаст "Украинской правды" "(не)Безопасная страна"

Прямая речь: "Мы говорим, что активный сухопутный компонент (оккупантов – ред.) это где-то порядка 170 тысяч человек. Сейчас активно используется 110-111 батальонных тактических групп, постоянно действующих по всей линии фронта.

Мы ясно понимаем как они сейчас формируют резервы и проводят мобилизационные мероприятия: это так называемые добровольцы, так называемые патриотические батальоны, резервисты того же "Боевого армейского резерва страны", частные военные компании.

Мы подсчитали и знаем, если эти мероприятия они проведут, это порядка 90 тысяч военнослужащих, которые будут мобилизованы и вовлечены в боевые действия".

Напомним:

  • Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

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Темы: разведкаВооруженные силыРосcиявойна
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