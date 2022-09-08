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Россия поколениями будет платить высокую цену за войну в Украине - директор ЦРУ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 18:46

Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за войны на Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны — послужном списке Путина — что-либо иное, кроме провала", — сказал Бернс.

"Мало того, что была выявлена ​​слабость российских вооруженных сил, в результате этого будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян. Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", — добавил он.

Директор ЦРУ также отметил контрнаступление украинских военных на юге и в Харькове. "В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас", — добавил Бернс.

Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

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Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
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