Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия поколениями будет платить высокую цену за войну в Украине - директор ЦРУ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 18:46

Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за войны на Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны — послужном списке Путина — что-либо иное, кроме провала", — сказал Бернс.

Реклама:

"Мало того, что была выявлена ​​слабость российских вооруженных сил, в результате этого будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян. Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", — добавил он.

Директор ЦРУ также отметил контрнаступление украинских военных на юге и в Харькове. "В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас", — добавил Бернс.

Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
война
Два ракетных и полсотни авиаударов нанесли россияне в субботу по Украине
Обстрел Херсона: россияне попали в религиозное сооружение
Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: