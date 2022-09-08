Зеленский провел новое заседание ставки главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский 8 сентября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: В заседании ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, командующий Сил спецопераций Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

Сообщается, что участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Россией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные нужды войска.