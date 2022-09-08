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В Британии новый монарх – король Чарльз

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 21:49
В Британии новый монарх – король Чарльз
getty images

Старший сын покойной королевы Великобритании – 73-летний Чарльз – стал новым монархом и получил титул короля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чарльз стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Хотя Чарльз фактически становится королем, официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже. Ее точное время пока не объявили.

В своем первом заявлении как король Чарльз назвал смерть матери "моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи".

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"Мы глубоко скучаем по смерти любимого суверена и не менее любимой матери. Знаю, что ее смерть будет глубоко ощутима по всей стране, территориям и Содружеству, а также бесчисленным количеством людей по всему миру", - отметил он.

Как сообщалось, в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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Темы: Великобритания
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