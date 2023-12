В Британии новый монарх – король Чарльз

Старший сын покойной королевы Великобритании – 73-летний Чарльз – стал новым монархом и получил титул короля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чарльз стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

Реклама:

Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Хотя Чарльз фактически становится королем, официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже. Ее точное время пока не объявили.

В своем первом заявлении как король Чарльз назвал смерть матери "моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи".

"Мы глубоко скучаем по смерти любимого суверена и не менее любимой матери. Знаю, что ее смерть будет глубоко ощутима по всей стране, территориям и Содружеству, а также бесчисленным количеством людей по всему миру", - отметил он.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher