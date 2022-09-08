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Новый король Британии взял имя Чарльза ІІІ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 22:04
getty images

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время обращения к нации в связи со смертью королевы Елизаветы II объявила, что новый король взял себе имя Чарльз III (Charles III).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Королева Елизавета оставила после себя величественное наследие. Сегодня, как и уже более тысячи лет до того, корона переходит нашему новому монарху, новому главе государства – Его Величеству королю Чарльзу III", – сказала Трасс.

УТОЧНЕНИЕ. В начальной редакции новости была использована "традиционная" версия написания монаршего имени Карл, которая употреблялась также в отношении предыдущих монархов Карла I и Карла II (такую сначала использовала также украинская служба BBC). Впоследствии редакция "Европейской правды" приняла решение использовать имя короля, приближенное к оригинальному звучанию - Чарльз ІІІ.

Во время обращения Трасс также назвала смерть королевы "огромным шоком для нации и мира" и назвала Елизавету ІІ "камнем, на котором была построена современная Британия", и "самым духом Великобритании".

"Боже, храни короля", - добавила британская премьер, отсылая к названию гимна Соединенного Королевства, который при правлении Елизаветы II назывался "Боже, храни королеву".

Чарльз стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол. Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

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Как сообщалось, в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Читайте также: Королева, которую будут помнить в Британии и в Украине: самое важное о Елизавете II.

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Темы: Великобритания
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