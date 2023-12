Россия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ЛНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совбез ООН проверить, является ли представитель Сербии Драгана Трифкович, которую Россия позвала на заседание, тем же лицом, которое ездило в так называемую "ЛНР".

Источник: Кислица в Twitter

Детали: Кислица опубликовал изображение директора сербского Центра геостратегических исследований Драганы Трифкович во время выступления Совбеза ООН, а также ее фото рядом с российским нацистом Алексеем Мильчаковым в так называемой "ЛНР".

Кислица призвал проверить, это одно ли и то же лицо.

Прямая речь: "Согласно текущему заседанию СБ ООН, которое созывает Россия, и докладу, предоставленному ею, может ли кто-то проверить, тот самый ли это человек, что на фото? Или СБ ООН может сделать что-то лучшее?"

