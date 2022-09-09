Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ЛНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 00:40
фото: twitter Кислицы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совбез ООН проверить, является ли представитель Сербии Драгана Трифкович, которую Россия позвала на заседание, тем же лицом, которое ездило в так называемую "ЛНР".

Источник: Кислица в Twitter

Детали: Кислица опубликовал изображение директора сербского Центра геостратегических исследований Драганы Трифкович во время выступления Совбеза ООН, а также ее фото рядом с российским нацистом Алексеем Мильчаковым в так называемой "ЛНР".

Кислица призвал проверить, это одно ли и то же лицо.

Прямая речь: "Согласно текущему заседанию СБ ООН, которое созывает Россия, и докладу, предоставленному ею, может ли кто-то проверить, тот самый ли это человек, что на фото? Или СБ ООН может сделать что-то лучшее?"

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияООНСербияЛНР
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ

В ЕС окончательно утвердили "визовое наказание" для россиян: начнет действовать с понедельника

Премьер Польши прибыл в Киев

картаВСУ могут освободить Купянск в течение трех суток – ISW

Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Росcия
Генштаб: военные РФ переодеваются в гражданских и прибегают к дезертирству
На Херсонщине оккупанты закрыли поселок и используют гражданских как "живой щит" – штаб
США и союзники обсудили дальнейшую поддержку Украины
Последние новости
13:51
ЗСУ задержали "гауляйтера" в освобожденном селе на Харьковщине
13:37
Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"
13:35
В сентябре в рамках "малой приватизации" продадут три спиртзавода в Тернопольской области
13:33
В Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ
13:28
В Кремле до сих пор делают вид, что не причастны к "референдумам" на Донбассе
12:56
В Британии обнародовали детали церемонии объявления нового короля
12:54
Ощадбанк просит держателей евробондов смягчить условия по ним
12:41
Освобожденные территории Харьковщины начнут готовить к зиме – глава ОВА
12:31
Авиация РФ четыре месяца не залетала вглубь украинского неба – Воздушные силы
12:29
60-километровая пробка на границе с Польшей наносит Украине ущерб на сотни миллионов
Все новости...