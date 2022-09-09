ВСУ нанесли более 270 точных поражений с неба и земли по позициям врага – ОК "Юг"

На южных рубежах защиты украинские военные с неба и земли 271 раз поразили позиции захватчиков.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Противник и дальше сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но меткость наших подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив дальнейшего использования, уничтожив и наработанный фото- видеоматериал.

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Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец. В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

В течение боевого дня врагом нанесены 30 авиационных и 1 ракетный удар по нашим позициям, а также осуществлены пуски 4 ракет Р-27 по нашим самолетам, которые наносили удары по противнику".

Детали: Украинская авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.

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"Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", – говорится в сообщении.

Потери врага за боевой день составляют 59 захватчиков, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходных орудия артиллерии "Пион", самоходная гаубица "Мста-С", 3 самоходных артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и 6 единиц автобронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.

Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами "Калибр".

"Поэтому угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна", – отмечают в ОК "Юг".