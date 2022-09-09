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ОК "Юг": выявили лиц, которые передавали россиянам данные о ВСУ и стратегических объектах

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 05:05
ОК Юг: выявили лиц, которые передавали россиянам данные о ВСУ и стратегических объектах
Фото иллюстративное из pixabay.com

В Николаевской и Одесской областях обнаружили лиц, передававших данные российским оккупантам.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В Николаевской области задержан корректировщик, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

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Кроме того, в Одесской области разоблачена местная жительница, которая в личной переписке передавала российским кураторам данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, перемещения гуманитарных и сельскохозяйственных грузов.

"Ей сообщат о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается уголовное производство", – говорится в сообщении.

Темы: Одесская областьНиколаевская областьвойна
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